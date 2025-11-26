Bombendrohungen: Deutsche Chatgruppe entlarvt

Herbst 2024: Kaum eine Woche, in der nicht eine Bombendrohung in Vorarlberg einging – betroffen waren meist Schulen im ganzen Land, aber auch infrastrukturelle Einrichtungen wie der Bahnhof Bregenz und der Bahnhof Feldkirch. Nun ist klar, wer hinter den Drohungen steckt: Eine deutsche Chat-Gruppe namens „Schweinetreff“.