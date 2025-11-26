Bombendrohungen: Deutsche Chatgruppe entlarvt

Im Herbst des vergangenen Jahres gingen in ganz Österreich zahlreiche Bombendrohungen ein. Unter anderem waren Schulen und Bahnhöfe – wie etwa jener in Feldkirch (Vorarlberg) - betroffen. Nun ist klar, wer hinter den mehreren hundert Drohungen stecken dürfte ...
Herbst 2024: Kaum eine Woche, in der nicht eine Bombendrohung in Vorarlberg einging – betroffen waren meist Schulen im ganzen Land, aber auch infrastrukturelle Einrichtungen wie der Bahnhof Bregenz und der Bahnhof Feldkirch. Nun ist klar, wer hinter den Drohungen steckt: Eine deutsche Chat-Gruppe namens „Schweinetreff“.
Drohschreiben per E-Mail
Bei Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie bei einem jugendlichen Zeugen in Sachsen-Anhalt wurden nun Hausdurchsuchungen durchgeführt, sämtliche Verdächtige sind zwischen 16 und 23 Jahre alt.
Die Gruppe agierte per E-Mail, Ziel war es, Unruhe zu stiften und für Verunsicherung zu sorgen. Zudem zogen die Drohungen oft polizeiliche Großeinsätze nach sich – auch das soll ein Ziel des „Schweinetreffs“ gewesen sein.
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen
Ein politischer Hintergrund wird derzeit nicht vermutet. Noch sind die aufwändigen Ermittlungen, in die mehrere Abteilungen einbezogen wurden, aber nicht abgeschlossen. Bei den Hausdurchsuchungen wurden elektronische Geräte und Speichermedien sichergestellt.
Derzeit geht die Exekutive davon aus, dass die Gruppe für rund 300 Bombendrohungen in ganz Österreich verantwortlich sein dürfte. Ende dieser Woche will das österreichische Innenministerium mehr Infos zu dem Fall veröffentlichen. Die Sache könnte für die Verdächtigen richtig teuer werden, zudem drohen Haftstrafen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.