Vollbrand in Dach-Loft von Hotel Daniel in Graz

Zu einem aufsehenerregenden Feuerwehreinsatz kam es Mittwochvormittag in Graz: Ein Loft am Dach des Hotels Daniel beim Hauptbahnhof stand in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen, es wurde niemand verletzt.
Eine weithin sichtbare Rauchsäule sorgte Dienstagvormittag im Bereich des Grazer Hauptbahnhofs für Aufregung. Das „Loftcube“ – ein Luxuszimmer am Dach – des Hotels Daniel stand in Flammen.
Die Grazer Berufsfeuerwehr stand mit fünf Fahrzeugen und mehr als 20 Mann im Einsatz. Bereits nach einer halben Stunde hieß es „Brand aus“. Es soll ersten Informationen zufolge keine Verletzten geben. Die Brandursache ist noch unklar.
