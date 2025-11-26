Culkin plant diese radikale „Kevin“-Fortsetzung!

„Papa ante portas“

„Das Kind ist deswegen eingeschnappt – und dann werde ich ausgesperrt“, sagte Culkin weiter. Sein Kind lasse ihn nicht mehr ins Haus zurück – anstelle der Einbrecher aus dem ersten Teil würden nun Fallen für ihn ausgelegt. „Das Haus ist eine Art Metapher für unsere Beziehung“, sagte der US-Schauspieler – er müsse das Herz seines Sohnes zurückgewinnen. Er sei also einer Fortsetzung „nicht abgeneigt“ – wenn es das „Richtige“ sei.