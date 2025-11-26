Meinl-Reisinger: Europa muss mit Russland reden

Meinl-Reisinger: Russen wollen Krieg beenden

Am derzeitigen Zustand Europas übt die Außenministerin Kritik: „Europa ist derzeit zu wenig strategiefähig.“ Obwohl sie mit Russland sprechen will, betont Meinl-Reisinger die Bedeutung von Druck auf Russland. Es sei „wichtig, den Druck auf Russland weiter hoch zu halten. Ich glaube, dass die Russen ein Interesse daran haben, den Krieg zu beenden, weil sie sich nicht militärisch durchsetzen können und es ökonomisch eng wird.“