Premiere in Salzburg

Grünes Licht! 99ers-Trainer darf erstmals coachen

Steiermark
26.11.2025 11:46
Das Warten hat ein Ende! Die Arbeitsbewilligung ist da. Somit steht der Premiere von ...
Das Warten hat ein Ende! Die Arbeitsbewilligung ist da. Somit steht der Premiere von Neo-99ers-Coach Dan Lacroix nichts mehr im Wege.(Bild: GEPA)

Alle Unterlagen sind da, die Arbeitsbewilligung ausgehändigt. Damit darf Neo-99ers-Coach Dan Lacroix seine Premiere feiern. Und der 56-jährige Kanadier ist gleich gefordert, steht bereits heute (19.15 Uhr) bei den Grazern im Eishockey-Kracher gegen Salzburg an der Bande.

0 Kommentare

Bei den Spielen gegen Bozen und Fehervar saß Dan Lacroix noch auf der Tribüne. Nun darf er erstmals das Coaching der Graz99ers übernehmen. Der Kanadier, der viele Jahre in der NHL als Assistenzcoach gearbeitet hat, kam mit vielen Vorschusslorbeeren in die Murstadt. Er soll den großen Traum des Präsidenten Herbert Jerich – nämlich den Meistertitel – in die Tat umsetzen. 

Die Graz99ers wollen Salzburg heute beim Trainerdebüt von Dan Lacroix ein „Haxerl“ stellen.
Die Graz99ers wollen Salzburg heute beim Trainerdebüt von Dan Lacroix ein „Haxerl“ stellen.(Bild: Christian Bruna - EC Red Bull Salzburg)

Erster Prüfstein
Der Premiere steht nichts mehr im Wege: Alle nötigen Unterlagen sind eingelangt. Mit Meister Salzburg wartet allerdings beim Auswärtskracher gleich ein echter Prüfstein: Drei Spiele in Folge haben die Mozartstädter zuletzt gewonnen, sind damit nach einer Mini-Krise wieder zurück in der Spur.

Mit dem Debüt von Lacroix als 99ers-Coach geht auch die kurze Ära von Interimstrainer Philipp Pinter zu Ende. Der Kärntner übernimmt nun wieder ausschließlich seine Agenden als Sportchef der Grazer.

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Steiermark

