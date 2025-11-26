Grünes Licht! 99ers-Trainer darf erstmals coachen

Bei den Spielen gegen Bozen und Fehervar saß Dan Lacroix noch auf der Tribüne. Nun darf er erstmals das Coaching der Graz99ers übernehmen. Der Kanadier, der viele Jahre in der NHL als Assistenzcoach gearbeitet hat, kam mit vielen Vorschusslorbeeren in die Murstadt. Er soll den großen Traum des Präsidenten Herbert Jerich – nämlich den Meistertitel – in die Tat umsetzen.