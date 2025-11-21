Sozialwirtschaft bereitet sich auf Warnstreiks vor

Denn anders als in der Industrie – die Metaller schlossen nur mit einem Plus von 1,4 Prozent ab – seien die „Auftragsbücher“ im Sozialbereich voll, sagt Patrick Jauk, Betriebsratsvorsitzender bei LebensGroß. „Wir haben lange Wartezeiten und Personalmangel. Jeder, der im Sozialbereich einen Job sucht, findet einen!“ Das unterstreicht auch Robert Irmler, Pflegeassistent und Betriebsrat im SeneCura Sozialzentrum Vasoldsberg. „Wir arbeiten in Routine in Unterbesetzung – und jetzt sollen wir noch zwei Jahre lang weniger verdienen?“