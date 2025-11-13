Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Deutlich auseinander“

Sozialberufe und Handel: Harter Kampf um Löhne

Wirtschaft
13.11.2025 22:15
Arbeitgeber-Vertreter Mario Ferrari (li.) und WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sind noch weit ...
Arbeitgeber-Vertreter Mario Ferrari (li.) und WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sind noch weit von einer KV-Einigung entfernt. In der Sozialwirtschaft wurden die Verhandlungen gar abgebrochen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

„Die heutigen Gespräche haben gezeigt, dass unsere Vorstellungen von einem fairen Abschluss immer noch deutlich auseinanderliegen.“ So kommentierte Arbeitnehmervertreter Mario Ferrari die zweite ergebnislose Runde bei den Verhandlungen über einen neuen Handels-KV. Man bereite erste Maßnahmen vor, um den Druck zu erhöhen. In der Sozialwirtschaft wurden die Verhandlungen gar unterbrochen.

0 Kommentare

Die Arbeitgeber bieten ein Gehaltsplus von 2,25 Prozent für die 430.000 Angestellten und 20.000 Lehrlinge an, die Arbeitnehmer 2,9 Prozent. Das ist übrigens auch jener Wert, der bereits im Vorjahr für 2026 ausverhandelt wurde. Aufgrund der hohen Inflation musste der eigentlich für zwei Jahre abgeschlossene Kollektivvertrag für Handelsangestellte allerdings neu aufgeschnürt werden. Deswegen wird auch heuer wieder um Prozentsätze gefeilscht. Die den Verhandlungen zu Grunde liegende Jahresinflation liegt übrigens bei drei Prozent.

Das Balkendiagramm zeigt die jährlichen Steigerungen der Handels-Kollektivvertragsabschlüsse in Österreich von 2019 bis 2025 im Vergleich zur maßgeblichen Inflationsrate. Die Steigerungen liegen zwischen 1,5 % und 8,43 %. Für 2026 ist eine Neuverhandlung nötig, da die Inflation bei 3,0 % liegt. Quelle: APA.

Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik betonte nach dem Treffen am Donnerstag, das schwierige Umfeld für Handelsbetriebe „muss im KV abgebildet werden“. Österreich befinde sich im dritten Rezessionsjahr und trotz einer leichten Besserung im ersten Halbjahr könne von einer nachhaltigen Erholung des Konsums noch keine Rede sein.

Arbeitgeber: „Insolvenzen und Schließungen auf Rekordniveau“
„Die Zahl der Insolvenzen und Schließungen im Handel liegt auf Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit ist zuletzt um rund zehn Prozent gestiegen. Diese Situation kann man im Handels-KV nicht ausblenden“, erklärte Trefelik. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 24. November statt. Doch bereits in der kommenden Woche sollen bundesweite Betriebsversammlungen abgehalten werden.

Lesen Sie auch:
Mehr Insolvenzen, weniger Angestellte – die Lage im österreichischen Handel bleibt laut einer ...
Wifo-Analyse zeigt:
Mehr Insolvenzen, weniger Angestellte im Handel
07.11.2025
Gehaltspoker im Handel
Gewerkschaft: „Sind bereit, Maßnahmen zu setzen“
06.11.2025
„Über der Inflation“
Lohnrunde im Handel startet mit saftiger Forderung
31.10.2025

Sozialwirtschaft: „Keine Grundlage für ein Weiterverhandeln“
Die Gewerkschaften in der Sozialwirtschaft wollen neben Versammlungen auch Kundgebungen abhalten, um ihre Forderung zu unterstreichen. Denn sie sind mit dem Angebot der Arbeitgeber in der Höhe von 2,5 Prozent – allerdings auf zwei Jahre – ganz und gar nicht zufrieden. Das Angebot der Arbeitgeber entspreche einem Plus von lediglich 1,25 Prozent pro Jahr. Dies sei „unzureichend und keine Grundlage für ein Weiterverhandeln am heutigen Tag“, erklärte GPA-Verhandlerin Eva Scherz.

GPA-Verhandlerin Eva Scherz
GPA-Verhandlerin Eva Scherz(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

„Wir werden nun österreichweit Betriebsversammlungen in den Unternehmen einberufen, die Beschäftigten informieren und vorsorglich Streikbeschlüsse fassen. Darüber hinaus wird es Kundgebungen im öffentlichen Raum geben. Wir lassen uns nicht mit Almosen abspeisen, die Arbeit in Pflege, Gesundheit und dem Sozialbereich ist mehr wert“, Scherz weiter. Die Gewerkschaft hatte bereits in der ersten Verhandlungsrunde im Oktober ein Gehaltsplus von vier Prozent für das kommende Jahr verlangt.

Arbeitgeber-Chefverhandlerin Yvonne Hochsteiner von der „Sozialwirtschaft Österreich – Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen“ (SWÖ) hatte vor der zweiten Gesprächsrunde angesichts der massiv eingeschränkten finanziellen Spielräume auf die schwierigen Rahmenbedingungen verwiesen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
APA
ArbeitgeberInflation
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
113.284 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
90.056 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
76.609 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
„Deutlich auseinander“
Sozialberufe und Handel: Harter Kampf um Löhne
Jobabbau bei der Voest
„Facharbeiter haben gute Chance, Stelle zu finden“
Seilbahner erbost:
„Mahrers Aussagen waren notwendig wie ein Kropf“
So reagiert Wirtschaft
„Mahrer-Rücktritt ist einzig vernünftige Lösung“
Beklagt „Populismus“
Druck zu groß: WKO-Boss Harald Mahrer tritt zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf