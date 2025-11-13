Sozialberufe und Handel: Harter Kampf um Löhne

Sozialwirtschaft: „Keine Grundlage für ein Weiterverhandeln“

Die Gewerkschaften in der Sozialwirtschaft wollen neben Versammlungen auch Kundgebungen abhalten, um ihre Forderung zu unterstreichen. Denn sie sind mit dem Angebot der Arbeitgeber in der Höhe von 2,5 Prozent – allerdings auf zwei Jahre – ganz und gar nicht zufrieden. Das Angebot der Arbeitgeber entspreche einem Plus von lediglich 1,25 Prozent pro Jahr. Dies sei „unzureichend und keine Grundlage für ein Weiterverhandeln am heutigen Tag“, erklärte GPA-Verhandlerin Eva Scherz.