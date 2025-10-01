Sozialwirtschaft: Plus von vier Prozent gefordert

Arbeitgeber wollen trotz Spardrucks „das Bestehende erhalten“

Aus Sicht der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) sind die Rahmenbedingungen aufgrund des Spardrucks heuer „so ernst wie noch nie“. In allen Bundesländern gebe es Berichte über große Einsparungen, hieß es in einer Aussendung. Grundlage für die Verhandlungen ist die durchschnittliche Inflationsrate von November bis Oktober. „Heuer geht es aber vor allem darum, das Bestehende zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und die Organisationen nicht zu gefährden. Der Spielraum ist äußerst gering“, betonte Yvonne Hochsteiner, Verhandlungsführerin aufseiten der Arbeitgeber.