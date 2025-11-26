In Rauris ist klar: „Wir leisten uns keinen Luxus“

Über das derzeit beherrschende Thema Schulden und Sparmaßnahmen nimmt sich Loitfellner kein Blatt vor den Mund: „Wir leisten uns keinen Luxus, da geht es vielmehr um die Bewältigung des Alltags. Uns Gemeinden wird vorgegeben, dass wir auf jeden Euro schauen sollen. Wenn man dann erfährt, was in Wien alles ausgegeben wird, da kann ich die ganze Politikverdrossenheit schon nachvollziehen.“ Die Leute wollen sehen, dass „die Oberen auch sparen“. Das zeige die hitzige Debatte um die Funktionärsentschädigungen in den Kammern. Loitfellner nennt ein weiteres Beispiel: den Förderdschungel. „Hier muss mehr auf Wirtschaftlichkeit geschaut werden.“