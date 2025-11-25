Liftsessel von Krisen-Skigebiet stehen zum Verkauf

Es ist der Anfang vom endgültigen Ende der Gaißauer Skilifte: Die Spielberg-Doppelsesselbahn wird definitiv abgebaut. „Da gibt es nichts mehr zu retten. 2027 wäre eine neue Konzession nötig – da würden die Kosten in keiner Relation stehen“, sagt Andreas Schnaitmann. Der Krispler Unternehmer hatte die Lifte mit drei Mitstreitern übernommen, nachdem die Bergbahnen zum dritten Mal in den Konkurs geschlittert waren. Die Lifte stehen seither still – jetzt kommen die Sessel unter den Hammer.