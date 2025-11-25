Für Krampus ging Traum in Erfüllung

Für den sich der Trip nach Florida allemal ausgezahlt hat: „Wenn man sich dann gemeinsam mit Leuten wie den Hardys umzieht und sich austauschen kann, ist das schon sehr cool.“ Nun heißt es warten, ob es vielleicht ein Vertragsangebot gibt. „Der Traum ist in Erfüllung gegangen, jetzt will ich natürlich mehr“, hat der 33-Jährige noch lange nicht genug.M. Grill