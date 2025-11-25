Für Krampus ging Traum in Erfüllung

Schon seit Kindertagen hat der Wrestler Daniel Prühs alias „Krampus“ einen großen Traum: Einen Auftritt bei einer großen Liga in den Vereinigten Staaten. Dieser Traum ging nun in Erfüllung.
Von der „Hardcore“-Legende Tommy Dreamer höchstpersönlich wurde er zu „Total Nonstop Action Wrestling“ (TNA) zu einem „Try-out“ eingeladen. Das hat so allerdings nie stattgefunden, „über diese Phase ist Krampus schon hinaus“, hieß es von den Offiziellen. Stattdessen bekam der Pucher ein Match für „TNA Xplosion“. In der Online-Show der drittgrößten Liga des Landes stand er Nic Nemeth (vormals Dolph Ziggler) gegenüber. „Ich war schon lange nicht mehr nervös vor einem Match“, grinst der Tennengauer.
Wenn man sich dann gemeinsam mit Leuten wie den Hardys umzieht und sich austauschen kann, ist das schon sehr cool
Daniel PRÜHS, Wrestler
Für den sich der Trip nach Florida allemal ausgezahlt hat: „Wenn man sich dann gemeinsam mit Leuten wie den Hardys umzieht und sich austauschen kann, ist das schon sehr cool.“ Nun heißt es warten, ob es vielleicht ein Vertragsangebot gibt. „Der Traum ist in Erfüllung gegangen, jetzt will ich natürlich mehr“, hat der 33-Jährige noch lange nicht genug.M. Grill
