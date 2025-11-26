Salzburgs größter Krampuslauf feiert seinen 50er

Daran war bei der Premiere im Jahr 1972 noch nicht zu denken. „Ganz zu Beginn sind wir mit Fell-Larven herumgelaufen. Wir haben alles selbst gebastelt“, sagt Brugger. Von Verwandten lieh sich der Salzburger einen alten Eisenbahner-Rock. „Der war mit Fell gefüttert. Ich habe ihn einfach umgedreht, und schon hatte ich mein Krampus-Gewand beisammen“, lacht er.