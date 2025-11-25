Eisbulle Thaler: „Siege haben uns gutgetan!“

Erste „Heimkehr“ für Paul Stapelfeldt

Während der neue Head Coach erstmals das Kommando übernimmt, steht für Verteidiger Paul Stapelfeldt ein emotionales Wiedersehen bevor. Der 27-jährige, der im Nachwuchs der Red Bulls ausgebildet wurde, kehrt erstmals seit seinem Wechsel im Sommer mit den Grazern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für Stapelfeldt ist das Duell damit mehr als ein reguläres Ligaspiel – es ist die Rückkehr in jene Halle, in der seine Karriere ihren Anfang nahm.