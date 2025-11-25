Drogenlenker bei Verkehrskontrolle ertappt

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Salzburger Haunspergstraße endete am Montag mit einer satten Anzeige: Gegen 10 Uhr Vormittag stoppten Polizisten den Pkw eines 34-jährigen iranischen Lenkers. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür wehte den Beamten ein intensiver Cannabisgeruch entgegen. Am Beifahrersitz saß ein 23-jähriger Mitfahrer aus Afghanistan.
Im Wagen entdeckten die Polizisten zwei größere Schachteln, prall gefüllt mit Cannabiskraut. Wie viel genau sich darin befand, wird derzeit noch ermittelt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer bestätigte den Verdacht: Er dürfte unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs gewesen sein. Die Amtsärztin stellte anschließend die Fahruntauglichkeit fest.
Führerschein abgenommen
Für den Mann hatte das sofortige Folgen: Der Führerschein wurde abgenommen, das Rauschmittel sichergestellt. Beide Insassen werden angezeigt. Die Ermittlungen laufen bereits.
