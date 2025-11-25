Vorteilswelt
Duo aufgeflogen

Drogenlenker bei Verkehrskontrolle ertappt

Salzburg
25.11.2025 13:00
Die Polizei bewieß den richtigen Riecher.
Die Polizei bewieß den richtigen Riecher.(Bild: sos)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Salzburger Haunspergstraße endete am Montag mit einer satten Anzeige: Gegen 10 Uhr Vormittag stoppten Polizisten den Pkw eines 34-jährigen iranischen Lenkers. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür wehte den Beamten ein intensiver Cannabisgeruch entgegen. Am Beifahrersitz saß ein 23-jähriger Mitfahrer aus Afghanistan.

0 Kommentare

Im Wagen entdeckten die Polizisten zwei größere Schachteln, prall gefüllt mit Cannabiskraut. Wie viel genau sich darin befand, wird derzeit noch ermittelt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer bestätigte den Verdacht: Er dürfte unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs gewesen sein. Die Amtsärztin stellte anschließend die Fahruntauglichkeit fest.

Führerschein abgenommen
Für den Mann hatte das sofortige Folgen: Der Führerschein wurde abgenommen, das Rauschmittel sichergestellt. Beide Insassen werden angezeigt. Die Ermittlungen laufen bereits.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

krone.tv

