Tausende kämpfen für die Gesundheitsversorgung

„Wer die Pflege nicht ehrt, ist in Salzburg verkehrt“ oder „Wir pflegen Menschen, ihr pflegt Ausreden“ – es sind Sprüche wie diese, die zeigen: Den Pflegekräften reicht es. Tausende Salzburger haben sich am Dienstagnachmittag trotz nasskalten Winterwetters auf die Straße begeben, um gemeinsam für ihre Sache einzustehen. Gleich zwei Demozüge machten sich auf den Weg, einer bei den SALK, einer bei der Arbeiterkammer. Ab der Staatsbrücke ging es dann gemeinsam weiter zum Unipark Nonntal – friedlich, aber bestimmt und lautstark.

Dabei äußerten die Pflegekräfte ihren Unmut über die Kürzungen der Landesregierung und machten noch einmal auf ihre Forderungen aufmerksam. Sie wollen, dass der Pflege-Bonus in der Höhe von monatlich 162,67 brutto – wie in allen anderen Bundesländern – weiterhin an all jene ausbezahlt wird, die direkt mit den Patienten arbeiten. Für Teilzeitkräfte sind das 80 Euro netto monatlich. Ein entsprechender Warenkorb war bei der Demonstration dabei.