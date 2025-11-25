Schneefall sorgt für einige Unfälle und Stau

Es gab zwar kein blankes Eis, aber dennoch waren die Straßen am Dienstagmorgen teils sehr rutschig. Der Schneefall hat im Flachgau für Unfälle gesorgt. In der Stadt Salzburg gab es lange Staus.
Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt war gegen 9 Uhr gefordert, weil ein Lkw auf der B1/Pfongauerstrasse von der Straße abgekommen war. Das Fahrzeug musste mit einer Seilwinde auf die Straße gezogen werden.
Mit 18 Personen musste schon am frühen Morgen ausrücken. Um 5.14 Uhr ging der Alarm ein, dass ein Fahrzeug auf der Seekirchner Landstraße ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen war. Verletzt wurde dabei niemand. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.
In Salzburg kam es zu langen Staus wegen der Witterung.
