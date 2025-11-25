Spitalspersonal wehrt sich gegen Sparpläne

Ab 1. Mai 2026 dürfen alle Arbeiten über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus nicht mehr durchgeführt werden. „Röntgen gibt es dann von 8.00 bis 16.00 Uhr“, sagte die vorsitzende Zentralbetriebsrätin Sabine Gabath am Dienstag vor einer angekündigten Groß-Demonstration.

Besonders empört sind die Betriebsräte immer noch, dass ihnen die Landesregierung das Aus für den Pflegebonus und die Nicht-Umsetzung eines fix ausverhandelten Struktur- und Gehaltspakets im Rahmen der Budget-Pressekonferenz nur über die Medien ausgerichtet hat. Für Gabath ein klarer „Wortbruch“.