Fahrzeug stürzte in Bach, Wasserrettung im Einsatz

Spektakulärer Unfall auf Salzburgs Straßen: Ein Kleintransporter ist am Dienstag in St. Martin im Tennengebirge von der B 166 abgekommen und stürzte in den Martinbach. Daher musste sogar die Wasserrettung anrücken.
Das kommt auch nicht alle Tage vor: Feuerwehr, Polizei, Bergefirma und sogar die Wasserrettung – sie waren in St. Martin am Tennengebirge im Einsatz. Denn ein Kleintransporter stürzte auf der Pass Gschütt Straße (B 166) in den Martinbach.
Wie es exakt zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar. Der Kleintransporter war mit medizinischem Sauerstoff beladen.
