Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel gegen Ex-Klub?

Stapelfeldt: „Werde ich ganz spontan entscheiden“

Salzburg
25.11.2025 22:30
Zieht diese Saison in Graz ab: Ex-Eisbulle Paul Stapelfeldt.
Zieht diese Saison in Graz ab: Ex-Eisbulle Paul Stapelfeldt.(Bild: GEPA)

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist nach vier Siegen am Stück wieder voll in der Spur. Am Mittwoch bekommen es die Mozartstädter mit dem selbsternannten Titel-Mitfavoriten Graz zu tun. Für einen 99ers-Crack ist das steirische Gastspiel an der Salzach auch eine „Heimkehr“. 

0 Kommentare

Mehr als zehn Jahre lang trug Paul Stapelfeldt das Trikot der Eisbullen. Seit diesem Sommer spielt er bei den Graz 99ers. Bei den neureichen Steirern nimmt der Abwehrhüne eine neue Rolle ein. Er bekommt mehr Verantwortung. „Für mich war das sicher der absolut richtige Schritt in meiner Entwicklung“, sagte der 27-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Vor knapp zwei Wochen traf der Linksschütze, der in Salzburg auch zum Nationalspieler reifte, bereits auf seine ehemaligen Teamkollegen und behielt mit seinen Murstädtern mit 4:1 die Oberhand.

Zitat Icon

„Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich freue mich darauf, wieder in Salzburg aufzulaufen, und es kribbelt schon richtig im

Paul SAPELFELDT, Graz 99ers

Nun kehrt „Stapi“, wie er in Salzburgs Kabine genannt wurde, erstmals als Crack der Gastmannschaft in den Volksgarten zurück. „Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich freue mich darauf, wieder in Salzburg aufzulaufen, und es kribbelt schon richtig im Bauch“, schilderte er seine Gefühlslage. In der Eisarena trifft er dabei nicht nur auf ehemalige Freunde, sondern auch auf Verwandte. Papa Guido arbeitet seit vielen Jahren als Pressesprecher bei den Bullen. „Das ist wirklich sehr speziell. Für 60 Minuten müssen diese Aspekte aber einfach ruhen“, so der Profi.

Lesen Sie auch:
Coe (re.) ging in Klagenfurt der Knopf auf.
Coe traf doppelt
Bulls beendeten Krise mit Comeback-Sieg beim KAC
23.11.2025

Torjubel gegen Ex-Klub denkbar
Nach 20 Einsätzen wartet Stapelfeldt noch auf seinen ersten Treffer in schwarz-orange. Sollte die Tor-Feuertaufe ausgerechnet gegen seinen derzeit formstarken Heimatklub gelingen, wäre er für einen Jubelschrei aber durchaus offen. „Das würde ich ganz spontan entscheiden“. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.063 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
123.907 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.441 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
741 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf