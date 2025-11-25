Stapelfeldt: „Werde ich ganz spontan entscheiden“

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist nach vier Siegen am Stück wieder voll in der Spur. Am Mittwoch bekommen es die Mozartstädter mit dem selbsternannten Titel-Mitfavoriten Graz zu tun. Für einen 99ers-Crack ist das steirische Gastspiel an der Salzach auch eine „Heimkehr“.
Mehr als zehn Jahre lang trug Paul Stapelfeldt das Trikot der Eisbullen. Seit diesem Sommer spielt er bei den Graz 99ers. Bei den neureichen Steirern nimmt der Abwehrhüne eine neue Rolle ein. Er bekommt mehr Verantwortung. „Für mich war das sicher der absolut richtige Schritt in meiner Entwicklung“, sagte der 27-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Vor knapp zwei Wochen traf der Linksschütze, der in Salzburg auch zum Nationalspieler reifte, bereits auf seine ehemaligen Teamkollegen und behielt mit seinen Murstädtern mit 4:1 die Oberhand.
„Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich freue mich darauf, wieder in Salzburg aufzulaufen, und es kribbelt schon richtig im
Paul SAPELFELDT, Graz 99ers
Nun kehrt „Stapi“, wie er in Salzburgs Kabine genannt wurde, erstmals als Crack der Gastmannschaft in den Volksgarten zurück. „Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich freue mich darauf, wieder in Salzburg aufzulaufen, und es kribbelt schon richtig im Bauch“, schilderte er seine Gefühlslage. In der Eisarena trifft er dabei nicht nur auf ehemalige Freunde, sondern auch auf Verwandte. Papa Guido arbeitet seit vielen Jahren als Pressesprecher bei den Bullen. „Das ist wirklich sehr speziell. Für 60 Minuten müssen diese Aspekte aber einfach ruhen“, so der Profi.
Torjubel gegen Ex-Klub denkbar
Nach 20 Einsätzen wartet Stapelfeldt noch auf seinen ersten Treffer in schwarz-orange. Sollte die Tor-Feuertaufe ausgerechnet gegen seinen derzeit formstarken Heimatklub gelingen, wäre er für einen Jubelschrei aber durchaus offen. „Das würde ich ganz spontan entscheiden“.
