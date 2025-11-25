Stapelfeldt: „Werde ich ganz spontan entscheiden“

Nun kehrt „Stapi“, wie er in Salzburgs Kabine genannt wurde, erstmals als Crack der Gastmannschaft in den Volksgarten zurück. „Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich freue mich darauf, wieder in Salzburg aufzulaufen, und es kribbelt schon richtig im Bauch“, schilderte er seine Gefühlslage. In der Eisarena trifft er dabei nicht nur auf ehemalige Freunde, sondern auch auf Verwandte. Papa Guido arbeitet seit vielen Jahren als Pressesprecher bei den Bullen. „Das ist wirklich sehr speziell. Für 60 Minuten müssen diese Aspekte aber einfach ruhen“, so der Profi.