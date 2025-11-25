Vorteilswelt
Teams vorne dabei

Nachwuchs der Bullen marschiert Konkurrenz davon

Salzburg
25.11.2025 15:30
Joseph Mbock (li.) und Kollegen haben einen erfolgreichen Herbst hingelegt.
Joseph Mbock (li.) und Kollegen haben einen erfolgreichen Herbst hingelegt.(Bild: Andreas Schaad - FC Liefering)

Die Akademie-Teams von Red Bull haben einen starken Herbst zurückgelegt. Während der U15 nur ein Punkt auf Leader Austria fehlt, sind U16 und U18 noch unbesiegt. Die Akademieleiter, die bei der U17-WM in Katar dabei sind, können zufrieden sein.

Die vergangene Saison war für die U18-Mannschaft der Red Bull Akademie eine Enttäuschung. Am Ende blieb hinter Austria Wien und Rapid nur Rang drei, womit man um den Start in der Youth League gebracht wurde. „Das war ein Ansporn. Wir sind dann geschärft in die Saison gegangen, haben gemerkt, dass es kein Selbstläufer ist“, sagt Manfred Pamminger, der mit Bernhard Seonbuchner die Geschicke der Akademie führt.

Manfred Pamminger.
Manfred Pamminger.(Bild: Andreas Tröster)
Bernhard Seonbuchner.
Bernhard Seonbuchner.(Bild: Andreas Tröster)

Am Wochenende wurde die letzte Runde der Jugendligen vor dem Winter gespielt. Die U15 ist trotz schwierigen Starts mit drei Niederlagen nur einen Punkt hinter Leader Austria Wien. U18 und U16 sind bisher jeweils ungeschlagener Tabellenführer. „Die sind die ganze Saison marschiert, mit einem Fußball, der uns richtig getaugt hat“, ist Pamminger mit den Ergebnissen wie auch den Leistungen zufrieden.

Lesen Sie auch:
John Mellberg (li.)
Sohn von Legende
Salzburg verlängert mit „hoffnungsvoller“ Aktie
24.11.2025

Mit Danny Galm ist seit Sommer ein neuer Trainer bei den Unter-18-Jährigen tätig, der zuletzt bei Sandhausen gearbeitet hat, vorher unter anderem Aleksandar Pavlovic im Bayern-Nachwuchs trainierte. „Er hat Erfahrung im Umgang mit Talenten“, weiß Pamminger, der bei der U17-WM in Katar weilt. Er glaubt an den Titel für Österreich: „Sie gewinnen im Elfmeterschießen!“

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
