Nachwuchs der Bullen marschiert Konkurrenz davon

Die vergangene Saison war für die U18-Mannschaft der Red Bull Akademie eine Enttäuschung. Am Ende blieb hinter Austria Wien und Rapid nur Rang drei, womit man um den Start in der Youth League gebracht wurde. „Das war ein Ansporn. Wir sind dann geschärft in die Saison gegangen, haben gemerkt, dass es kein Selbstläufer ist“, sagt Manfred Pamminger, der mit Bernhard Seonbuchner die Geschicke der Akademie führt.