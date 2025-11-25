Kenianer mit über zwei Promille unterwegs

Da staunte die Polizei nicht schlecht! In der Saint-Julien-Straße im Salzburger Stadtgebiet wurden Beamte am Montagnachmittag auf einen Pkw-Lenker aufmerksam. Die folgende Kontrolle ergab, dass der Fahrer einen Alkoholwert von über zwei Promille vorwies.



Führerschein gezwickt, Anzeige folgt!

Die Polizisten nahmen dem Kenianer den Führerschein sofort ab und untersagten die Weiterfahrt. Der 65-jährige Mann wird zudem angezeigt.