Kenianer mit über zwei Promille unterwegs

Mit über zwei Promille am Steuer erwischt wurde am Montagnachmittag ein 64-jähriger Kenianer. Die Polizei zeigte den Fahrer an und nahmen den Führerschein ab.
Da staunte die Polizei nicht schlecht! In der Saint-Julien-Straße im Salzburger Stadtgebiet wurden Beamte am Montagnachmittag auf einen Pkw-Lenker aufmerksam. Die folgende Kontrolle ergab, dass der Fahrer einen Alkoholwert von über zwei Promille vorwies.
Führerschein gezwickt, Anzeige folgt!
Die Polizisten nahmen dem Kenianer den Führerschein sofort ab und untersagten die Weiterfahrt. Der 65-jährige Mann wird zudem angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.