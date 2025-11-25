Winterfest startet 25.Ausgabe mit kritischen Tönen

Compagnien wollen auch zum Nachdenken anregen

Zum ersten Mal in der Mozartstadt gastieren Cirque Eloize aus Kanada und La Faux Populaire aus Frankreich. Die Franzosen reisen mit eigenem Compagnie-Zelt an. Dramaturgisch wichtig, denn: das Publikum sitzt an kleinen Tischen, nah bei den Artisten.