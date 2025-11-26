Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer in Hals

Tochter niedergestochen: Familienehre war Auslöser

Wien
26.11.2025 08:00
Für das vermeintliche Familienansehen ist aus Sicht des Vaters offenbar alles erlaubt – auch die ...
Für das vermeintliche Familienansehen ist aus Sicht des Vaters offenbar alles erlaubt – auch die mutmaßliche Attacke auf die eigene Tochter.(Bild: „Krone“-Leserreporter ; Krone KREATIV)

Nach der brutalen Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen am Montagabend in der Wiener Donaustadt liegen nun neue Erkenntnisse zum möglichen Hintergrund der Tat vor. Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien deuten darauf hin, dass der 50-jährige Vater aus gekränkter – und aus seiner Sicht „angepatzter“ – Familienehre gehandelt haben dürfte.

0 Kommentare

Das Ansehen der Familie kennt wohl keine Grenzen: Die in Wien geborene und aufgewachsene Jugendliche soll einen Freund gehabt haben, was den Vater derart in Rage versetzt haben soll, dass es zu der blutigen Eskalation kam. Bereits zuvor soll er sein Opfer mit Faustschlägen attackiert haben, ehe er schließlich ein Küchenmesser eingesetzt haben soll. Diese Tatwaffe wurde unmittelbar am Einsatzort sichergestellt.

Passanten eilten Mädchen zu Hilfe
Passanten waren auf die verzweifelten Schreie des Mädchens aufmerksam geworden und hatten sofort reagiert: Sie alarmierten den Notruf; ein zufällig in der Nähe wohnender Arzt leistete Erste Hilfe. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Bei einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mann geständig.

Dramatische Minuten am Montagabend in der Donaustadt
Dramatische Minuten am Montagabend in der Donaustadt(Bild: „Krone“-Leserreporter)
Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen – unter anderem im Hals.
Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen – unter anderem im Hals.(Bild: „Krone“-Leserreporter)

Mädchen nach Notoperation stabil
Die 15-Jährige erlitt mehrere schwere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Halses. Nach einer Notoperation ist das Mädchen mittlerweile in einem stabilen Zustand und wurde am Dienstagnachmittag von der Polizei vernommen.

Lesen Sie auch:
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Schrie um ihr Leben
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
25.11.2025
Alarmierender Bericht
Weltweit geschieht alle zehn Minuten ein Femizid
25.11.2025

Dank moderner medizinischer Versorgung besteht Hoffnung, dass zumindest ihre körperlichen Verletzungen heilen werden, die psychischen nach dieser Wahnsinnstat wohl nicht ...

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Wien
Mit Messer in Hals
Tochter niedergestochen: Familienehre war Auslöser
Krone Plus Logo
So klappt Betrieb
Die „Krone“ findet die fehlenden Millionen für U5
Christian Dolezal
Seepferdchen, Trottel und eine spezielle Begabung
„Krone“-Interview
Sängerin Asja: Popstimme mit Doktortitel
Boom hält weiter an
„2014 kannte in Österreich diesen Sport keiner“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf