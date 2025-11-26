Portugal? „Sie sind auch nur 17-jährige Teenager“

ÖFB-Kicker „voller Zuversicht“

„Portugal ist sicher ein guter Gegner, aber wir müssen vor niemandem Angst haben. Es ist bis jetzt eine unglaubliche WM, Ziel ist jetzt natürlich der Titel. Wir gehen voller Zuversicht in die Partie“, sagte Markovic. Der Austria-Wien-U18-Akteur soll vor der Abwehr wieder viele Zweikämpfe gewinnen, und das, nachdem er das Endspiel beinahe verpasst hätte. Nach Schlusspfiff gegen Italien hatte er die Rote Karte gesehen, war nach einer Video-Challenge von Teamchef Hermann Stadler aber doch noch mit Gelb davongekommen. „Das waren pure Emotionen“, gab Markovic zu.