Stecher: „Villach soll weiter im Kalender bleiben“

Für großen Aufruhr sorgte gestern das Organisationskomitee der Vierschanzentournee! Denn für die 75. Auflage der Skisprung-Veranstaltung wurde angekündigt, dass in der Saison 2026/27 auch die Frauen dabei sind. Der Grund für das „Vorpreschen“ des Organisationskomitees? Der Innsbrucker Bergisel soll ein Flutlicht erhalten. „Es gab gute Gespräche mit der Stadt und dem Land Tirol, aber fix ist gar nichts“, meint ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.