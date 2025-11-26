Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Damen zur Tournee?

Stecher: „Villach soll weiter im Kalender bleiben“

Kärnten
26.11.2025 06:57
Beim Skisprung-Weltcup in Villach gibt‘s immer ein tolles Panorama.
Beim Skisprung-Weltcup in Villach gibt‘s immer ein tolles Panorama.(Bild: GEPA)

Das Organisationskomitee der Vierschanzentournee im Skispringen preschte am Dienstag vor und kündigte an, dass ab 2026/27 wegen des neuen Flutlichts in Innsbruck auch die Damen ihre Premiere feiern. Doch das ist noch nicht in Stein gemeißelt. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher: „Es ist noch nicht fix. Eine Bedingung von uns ist, dass Villach im Weltcupkalender bleibt.“

0 Kommentare

Für großen Aufruhr sorgte gestern das Organisationskomitee der Vierschanzentournee! Denn für die 75. Auflage der Skisprung-Veranstaltung wurde angekündigt, dass in der Saison 2026/27 auch die Frauen dabei sind. Der Grund für das „Vorpreschen“ des Organisationskomitees? Der Innsbrucker Bergisel soll ein Flutlicht erhalten. „Es gab gute Gespräche mit der Stadt und dem Land Tirol, aber fix ist gar nichts“, meint ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Zudem soll eine mögliche Finanzierung des Flutlichts noch nicht geklärt sein. Heißt: Ob überhaupt oder wann eine gemeinsame Tournee kommt, ist unklar. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 2026/27 passiert, ist sehr gering.

Ob es für Skispringerin Lisa Eder und Co. 2026/27 zur Vierschanzentournee geht, ist noch offen.
Ob es für Skispringerin Lisa Eder und Co. 2026/27 zur Vierschanzentournee geht, ist noch offen.(Bild: EXPA/ Tadeusz Mieczynski)

Wirtschaftliche Bedenken
Bei den vier Stationen (Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen) soll’s auch wirtschaftliche Bedenken geben. Denn trägt man zum Beispiel ein Herren-Weltcup-Springen aus, erhält man eine bestimmte Geldsumme. Wird in diesem Zuge auch ein Damen-Bewerb veranstaltet, wird diese nicht aufgestockt, sondern bleibt gleich. Also doppelte Arbeit für gleichen Lohn.

Zitat Icon

Wir haben an die FIS die Bedingung gestellt, dass Villach im Weltcup-Kalender bleibt. Auch im Falle einer gemeinsamen Tournee von Herren und Damen.

ÖSV-Sportdirektor Mario STECHER

Villach als Bedindung
Sollten Frauen und Herren künftig eine gemeinsame Tournee austragen, wären davon auch die Damen-Weltcups in Villach betroffen. Diese finden nämlich zeitgleich mit dem Bewerb in Bischofshofen Anfang Jänner statt. Stecher: „Wir haben an die FIS die Bedingung gestellt, dass Villach im Kalender bleibt! Auch im Falle einer gemeinsamen Tournee.“ Kärntens Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl ergänzt: „Renndirektor Sandro Pertile sollte endlich kapieren, dass die Vergabe der Bewerbe den nationalen Verbänden obliegt und nicht der FIS!“ 

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Kärnten
Damen zur Tournee?
Stecher: „Villach soll weiter im Kalender bleiben“
Einbrüche in Kärnten
Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld
Krone Plus Logo
Preise sind gestiegen
Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten
Kärnten per Bus
In diesem Bezirk glänzt der Tourismus besonders
Stadtsenat beschließt
Jahrhundertprojekt Kläranlage wird jetzt errichtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf