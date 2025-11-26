„2014 kannte in Österreich diesen Sport keiner“

„Die Leute müssen sich wohlfühlen“

APU-Generalsekretärin Eva Handl betont: „In Schweden haben sie viele Anlagen ohne Konzept und ohne Community gebaut. Jetzt wird wieder viel abgebaut. Wir haben auf unserer Turnierplattform auch Jux-Turniere und After-Work-Events. Die Leute müssen sich wohlfühlen.“ Dazu wird es aber auch immer professioneller. Beim Bundesliga-Finale unlängst nahmen über 800 Spielerinnen und Spieler teil. Den Titel bei den Herren gewannen Christoph Krenn und David Alten mit ihrem Team.