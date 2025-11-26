Meine Rückkehr hätte nicht besser laufen können

In seiner aktuellen Kolumne werden bei Sturms Rekordspieler Mario Haas schöne Erinnerungen an verblichene Zeiten wach. Der „Bomber“ macht der Mannschaft von Jürgen Säumel Mut für das Spiel am Donnerstag gegen Panathinaikos Athen. Und: Gegen griechische Mannschaften traf die schwarze Klubikone besonders gerne.
Panathinaikos gegen Sturm, da werden bei mir wunderbare Erinnerungen wach. Im Jänner 2001 bin ich aus Straßburg zurückgekehrt, im Februar habe ich in meinem ersten Match nach der Heimkehr gleich getroffen. In Liebenau haben wir in der Champions League gegen Panathinaikos 2:0 gewonnen. Ich bin nach 56 Minuten von Ivica Osim eingewechselt worden und vier Minuten später habe ich schon genetzt. Das war mein erster Ballkontakt, dann habe ich noch das 2:0 von Tomislav Kocijan vorbereitet. Besser hätte mein Comeback bei den Schwarzen nicht laufen können!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.