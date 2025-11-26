Meine Rückkehr hätte nicht besser laufen können

Panathinaikos gegen Sturm, da werden bei mir wunderbare Erinnerungen wach. Im Jänner 2001 bin ich aus Straßburg zurückgekehrt, im Februar habe ich in meinem ersten Match nach der Heimkehr gleich getroffen. In Liebenau haben wir in der Champions League gegen Panathinaikos 2:0 gewonnen. Ich bin nach 56 Minuten von Ivica Osim eingewechselt worden und vier Minuten später habe ich schon genetzt. Das war mein erster Ballkontakt, dann habe ich noch das 2:0 von Tomislav Kocijan vorbereitet. Besser hätte mein Comeback bei den Schwarzen nicht laufen können!