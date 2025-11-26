„Unsere U17: Erst narrisch, nun nur noch Wahnsinn“

Nach den ersten starken Auftritten und dem Gruppensieg in Doha habe ich U17-Teamchef Hermann Stadler gleich ein WhatsApp geschrieben: „Seids ihr narrisch? Wollt’s ihr am Ende Weltmeister werden?“ Was eigentlich im Spaß gemeint war, wird nun vielleicht Realität. Damit hätte ich nie gerechnet, es fühlt sich etwas surreal an.