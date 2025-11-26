„Unsere U17: Erst narrisch, nun nur noch Wahnsinn“

Auch „Krone“-Experte Andi Herzog zieht den Hut vor Österreichs U17-Fußballteam und seinen Erfolgen bei der WM in Doha: „Die Reife der Burschen ist absolut imponierend.“ Was er den Burschen im donnerstägigen Finale gegen Portugal zutraut und wozu er ihnen nach dem Turnier rät, verriet er in seiner Kolumne.
Nach den ersten starken Auftritten und dem Gruppensieg in Doha habe ich U17-Teamchef Hermann Stadler gleich ein WhatsApp geschrieben: „Seids ihr narrisch? Wollt’s ihr am Ende Weltmeister werden?“ Was eigentlich im Spaß gemeint war, wird nun vielleicht Realität. Damit hätte ich nie gerechnet, es fühlt sich etwas surreal an.
