Auch Herzog begeistert

„Unsere U17: Erst narrisch, nun nur noch Wahnsinn“

Fußball National
26.11.2025 06:30
Legende Herzog schwärmt von der nächsten Generation
Legende Herzog schwärmt von der nächsten Generation

Auch „Krone“-Experte Andi Herzog zieht den Hut vor Österreichs U17-Fußballteam und seinen Erfolgen bei der WM in Doha: „Die Reife der Burschen ist absolut imponierend.“ Was er den Burschen im donnerstägigen Finale gegen Portugal zutraut und wozu er ihnen nach dem Turnier rät, verriet er in seiner Kolumne.

0 Kommentare

Nach den ersten starken Auftritten und dem Gruppensieg in Doha habe ich U17-Teamchef Hermann Stadler gleich ein WhatsApp geschrieben: „Seids ihr narrisch? Wollt’s ihr am Ende Weltmeister werden?“ Was eigentlich im Spaß gemeint war, wird nun vielleicht Realität. Damit hätte ich nie gerechnet, es fühlt sich etwas surreal an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading
