Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bluttat in Deutschland

Gerichtsvollzieher bei Räumung getötet

Ausland
26.11.2025 07:46

Bei einer Zwangsvollstreckung im deutschen Bundesland Saarland ist es am Dienstag zu einer Tragödie gekommen. Ein 42-jähriger Mann, dessen Wohnung geräumt werden sollte, ging offenbar mit einem Messer auf einen 58-jährigen Gerichsvollzieher los und erstach diesen.

0 Kommentare

Der Verdächtige wurde unmittelbar nach dem Angriff festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Was sich genau im ersten Stock eines Reihenhauses in der Kleinstadt Bexbach abgespielt hat, ist noch unklar. „Die Ermittlungen zur Aufklärung des Geschehens laufen derzeit“, teilte das saarländische Justizministerium mit. Weitere Informationen sollten am Mittwoch bekannt gegeben werden.

Bürgermeister „tief erschüttert“
Die Tat löste im Saarland eine große Betroffenheit aus. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte: „Was den Tathergang angeht, wird alles Notwendige und alles Erforderliche getan werden, das jetzt sehr gründlich und zügig auch aufzuklären.“ Die Tat habe ihn „persönlich tief erschüttert“, wie auch die Menschen in ganz Bexbach, sagte Bürgermeister Christian Prech der Deutschen Presse-Agentur.

„Verrohung gegen Staatsgewalt nimmt zu“
Mit Trauer und Fassungslosigkeit reagierte der Landesverband der Gerichtsvollzieher im Saarland auf die Nachricht, dass ein Kollege im Dienst getötet wurde. „Wir sind alle total geschockt“, sagte der erste Vorsitzende Gerd Luckas im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt wird uns die Gefahr unseres Berufs wieder sehr bewusst.“ Sicherheit sei immer schon ein großes Thema gewesen, „aber es wird ein immer größeres Thema werden“. Denn die Verrohung gegenüber der Staatsgewalt nehme immer weiter zu – davon seien auch die Gerichtsvollzieher betroffen.

Lesen Sie auch:
Vollsteckungsauftrag
Mann geht in Wien auf Gerichtsvollzieher los
23.11.2024
Aus Wohnung gestürmt
Bei Pkw-Pfändung wollte Mann Polizisten verprügeln
03.10.2024
Prozess um Drohung
Hungriger Kampfhund gegen Gerichtsvollzieher
03.07.2024

Sie treffen Menschen oft in Extremsituationen an. Dabei kann es zur Androhung von Gewalt kommen, mitunter gar eskalieren. Zuletzt wurden Amtsträger mit Schusswaffe (April 2025, Nordrhein-Westfalen), Armbrust (Juni 2024, Rheinland-Pfalz) oder brennbarer Flüssigkeit (Mai 2023, Nordrhein-Westfalen) bedroht.

 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf