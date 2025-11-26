Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bagger da, aber:

Plänen für „großzügiges“ Gemeindeamt droht das Aus

Niederösterreich
26.11.2025 06:45
Ein neues Gemeindeamt ist notwendig, aber laut FPÖ, SPÖ und vielen Bürgern nicht in der jetzt ...
Ein neues Gemeindeamt ist notwendig, aber laut FPÖ, SPÖ und vielen Bürgern nicht in der jetzt geplanten Dimension.(Bild: Krone KREATIV/Architekt Litschauer, SPÖ Sigmundsherberg)

Ein Bauprojekt samt Veranstaltungssaal, Bücherei, Gasthaus und Wohnungen in Sigmundsherberg, einem 1700-Seelenort im Bezirk Horn in Niederösterreich, stößt auf Widerstand. Eine Volksbefragung steht bevor. 

0 Kommentare

Ende November sollten bereits die Bagger am Bau des neuen Gemeindezentrums in Sigmundsherberg im Bezirk Horn arbeiten. Sie stehen zwar vor Ort – aber still.

Beschlossen wurde das Projekt 2021 von ÖVP und SPÖ. Nach massivem Aufschrei der FPÖ, die seit der letzten Wahl im Gemeinderat vertreten ist, wurde nun eine Unterschriftenaktion dazu gestartet. Binnen kürzester Zeit äußerten sich 438 der rund 1700 Einwohner gegen die Dimensionen dieses Projekts.

„Beim Sammeln der Unterschriften haben wir gesehen, dass wir den Nerv der Bevölkerung getroffen haben“, so FPÖ-Obmann Thomas Wanitschek.

Lesen Sie auch:
7,1 Millionen Euro kostet der Bau des neuen Gemeindezentrums der Gemeinde. „Geld, das sich die ...
Zoff um neue Gemeinde
Neues Gemeindezentrum auf Areal des Ortschefs
15.10.2025

Und auch die SPÖ zeigt sich plötzlich kritisch. „Es wurde klar, dass ein Projekt in dieser Größenordnung aufgrund der aktuell fehlenden Rücklagen und eines Tilgungsplanes bis zum Ende des Rückzahlungszeitraumes nicht umsetzbar sein wird“, so die sozialdemokratische Gemeinderätin Michaela Schmöger.

ÖVP-Bürgermeister Franz Göd dazu: „Wir werden jetzt alle Unterschriften rechtlich prüfen. Und in einem nächsten Schritt eine Volksbefragung zu dem Projekt durchführen“, so Göd. Wobei er jetzt schon festhält: „Das Ergebnis einer Volksbefragung ist nicht bindend.“

Alle Parteien sind sich einig, dass ein neues Gemeindeamt kommen soll – aber in einer ...
Alle Parteien sind sich einig, dass ein neues Gemeindeamt kommen soll – aber in einer günstigeren Variante.(Bild: zVg Privat)

„Dass es Geld kostet, wissen wir“
Der Bürgermeister weiter: „Wir planen dieses Gemeindezentrum nun seit vier Jahren und immer wurde alles einstimmig mit der SPÖ beschlossen“, ärgert er sich über den Sinneswandel der Roten. Auch die Kosten – 7,1 Millionen Euro – seien bekannt gewesen und seit der Planung nur um sechs Prozent gestiegen. Er wisse aus anderen Gemeinden, dass so ein „Gemeinschaftsprojekt“ gut funktionieren werde. „Dass es Geld kostet, wissen wir. Aber wir werfen das Geld ja nicht zum Fenster hinaus“, betont der Bürgermeister. 

Zitat Icon

Ein Ausstiegsszenario aus diesem Projekt würde auch massive Kosten für die Gemeinde bedeuten.

Franz Göd, ÖVP-Bürgermeister von Sigmundsherberg

Bild: zVg/ÖVP Sigmundsherberg

Die SPÖ betont jedoch, bereits seit 2022 gegen dieses überdimensionale Projekt gewesen zu sein. „Wir brauchen ein neues Gemeindeamt, aber der geplante Veranstaltungssaal und der Gastrobetrieb sind einfach viel zu groß“, so Schmöger.

„Pfeifen aus dem letzten Loch“
Für nächsten Montag ist eine Besprechung mit allen Gemeinderäten und der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV), die in dem Zentrum Wohnungen errichten soll, anberaumt. Göd: „Es ist an der Zeit, dass jetzt endlich etwas umgesetzt wird. Denn mit unserem jetzigen Gemeindeamt pfeifen wir aus dem letzten Loch.“

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf