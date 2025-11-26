Plänen für „großzügiges“ Gemeindeamt droht das Aus

„Dass es Geld kostet, wissen wir“

Der Bürgermeister weiter: „Wir planen dieses Gemeindezentrum nun seit vier Jahren und immer wurde alles einstimmig mit der SPÖ beschlossen“, ärgert er sich über den Sinneswandel der Roten. Auch die Kosten – 7,1 Millionen Euro – seien bekannt gewesen und seit der Planung nur um sechs Prozent gestiegen. Er wisse aus anderen Gemeinden, dass so ein „Gemeinschaftsprojekt“ gut funktionieren werde. „Dass es Geld kostet, wissen wir. Aber wir werfen das Geld ja nicht zum Fenster hinaus“, betont der Bürgermeister.