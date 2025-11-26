Seepferdchen, Trottel und eine spezielle Begabung

„Krone“: Nach „Herzensschlampereien“ bringen Sie nach relativ kurzer Zeit nun Ihr zweites Soloprogramm auf die Bühne.

Christian Dolezal: Ich habe viel zu erzählen, und das Leben bietet ja viele tolle Geschichten. Ich glaube auch daran, dass die Leute sich freuen, wenn man wahre Geschichten erzählt. Auch wenn die noch so unglaublich sind. Ich sage immer: Die Wahrheit schert sich einen Dreck drum, ob es glaubwürdig ist oder nicht.