Kilde zögert: „Ich muss mich sicher fühlen!“

Die Freude hat einen Haken: Kilde zögert. Das Camp in Copper war gut, aber kurz. „Der Schnee ist halt rar. Und die geplanten Rennen haben Priorität. Das ist okay, besser wenig Training als gar keines. Für mich wäre aber ein volles Abfahrtstraining besser.“ Aleks wird kurzfristig entscheiden. „Es geht darum, dass ich mich sicher fühle. Das kann am Mittwoch sein. Oder nächste Woche in Beaver Creek. Oder in Gröden. Egal wo – Hauptsache dass.“ Übers Knie brechen will der 33-Jährige nichts. Das ist gefährlich – wie Kilde seit der fatalen Woche in Wengen 2024 weiß: Bei der fünften Fahrt übers Lauberhorn mit (leichter) Verkühlung passierte es …