John Travoltas schöne Tochter posiert „oben ohne“

So schön ist die Tochter von John Travolta. Auf dem neuen Cover des Magazins „HardCopy“ heizt Ella Bleu den Lesern und auch ihren Followern mächtig ein.
Die 25-Jährige teilte die heiße Titelseite auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Schnappschuss trägt sie oben nur einen langen schwarzen Mantel, darunter aber weder Top noch BH.
Mit zurück gegelten Haaren schaut die brünette Schönheit mit ihren Schmollmund in die Kamera.
Sehen Sie hier das sexy Cover-Foto von Ella Bleu Travolta:
Dazu schrieb sie: „Ich bin sooo glücklich und fühle mich geehrt, ein Teil dieser wundervollen Ausgabe zu sein“ – um sich dann beim Fotografen Mariano Vivanco für ihre heißen Fotos zu bedanken.
Mit Papa vor der Kamera
Ella Bleu ist in die Fußstapfen ihres Vaters und ihrer verstorbenen Mutter Kelly Preston getreten. Mit ihrem berühmten Papa hatte sie bereits vor sechs Jahren in „Eye for an Eye – Der Tod kommt zweimal“ vor der Kamera gestanden.
Im letzten Monat kündigten die Travoltas die nächste familiäre Kollaboration an. Die beiden drehen zusammen den Thriller „Black Tides“, in dem ein Segelboot vor der spanischen Küste von Killerwalen angegriffen wird. Im Magazin „People“ nannte Ella Blue ihren Vater, „den besten Mentor aller Zeiten“ und erklärte, dass „ich jede Gelegenheit nutze, mit ihm etwas zusammen zu machen“. Inklusive Filme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.