John Travoltas schöne Tochter posiert „oben ohne“

Im letzten Monat kündigten die Travoltas die nächste familiäre Kollaboration an. Die beiden drehen zusammen den Thriller „Black Tides“, in dem ein Segelboot vor der spanischen Küste von Killerwalen angegriffen wird. Im Magazin „People“ nannte Ella Blue ihren Vater, „den besten Mentor aller Zeiten“ und erklärte, dass „ich jede Gelegenheit nutze, mit ihm etwas zusammen zu machen“. Inklusive Filme.