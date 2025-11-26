Vorteilswelt
Sexy Magazin-Cover

John Travoltas schöne Tochter posiert „oben ohne“

Society International
26.11.2025 08:18
John Travolta mit Tochter Ella Bleu, die sich jetzt ziemlich sexy präsentierte.
John Travolta mit Tochter Ella Bleu, die sich jetzt ziemlich sexy präsentierte.(Bild: APA/AFP/Valerie Macon)

So schön ist die Tochter von John Travolta. Auf dem neuen Cover des Magazins „HardCopy“ heizt Ella Bleu den Lesern und auch ihren Followern mächtig ein. 

Die 25-Jährige teilte die heiße Titelseite auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Schnappschuss trägt sie oben nur einen langen schwarzen Mantel, darunter aber weder Top noch BH.

Mit zurück gegelten Haaren schaut die brünette Schönheit mit ihren Schmollmund in die Kamera.

Sehen Sie hier das sexy Cover-Foto von Ella Bleu Travolta:

Dazu schrieb sie: „Ich bin sooo glücklich und fühle mich geehrt, ein Teil dieser wundervollen Ausgabe zu sein“ – um sich dann beim Fotografen Mariano Vivanco für ihre heißen Fotos zu bedanken.

Mit Papa vor der Kamera
Ella Bleu ist in die Fußstapfen ihres Vaters und ihrer verstorbenen Mutter Kelly Preston getreten. Mit ihrem berühmten Papa hatte sie bereits vor sechs Jahren in „Eye for an Eye – Der Tod kommt zweimal“ vor der Kamera gestanden.

Lesen Sie auch:
John Travoltas „Gotti“-Filmsohn Spencer Lofranco ist gestorben. Der Schauspieler wurde nur 33 ...
Wurde nur 33 Jahre alt
John Travoltas Filmsohn Spencer Lofranco gestorben
21.11.2025
Blöd gelaufen
John Travolta verursacht 206.000-Euro-Strafe
25.07.2024

Im letzten Monat kündigten die Travoltas die nächste familiäre Kollaboration an. Die beiden drehen zusammen den Thriller „Black Tides“, in dem ein Segelboot vor der spanischen Küste von Killerwalen angegriffen wird. Im Magazin „People“ nannte Ella Blue ihren Vater, „den besten Mentor aller Zeiten“ und erklärte, dass „ich jede Gelegenheit nutze, mit ihm etwas zusammen zu machen“. Inklusive Filme.

