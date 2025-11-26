Vincent Kriechmayr: „… dann zipft einen das an“

Auch im reiferen Rennfahreralter wird Kriechmayr nicht müde, die Inputs aufzunehmen. „Ich bin eigentlich generell ein Athlet, der nie von sich behauptet, dass er gut genug ist oder dass er ausgelernt hat. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man selbstkritisch ist, aber auch, dass man weiß, dass man die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat.“ Er habe dem Trainerteam immer gesagt, dass sie ihm ehrlich die Meinung reindrücken sollen, auch wenn er grantig über die eigene Leistung sei. „So ist das auch mit Andi kommuniziert. Dass er mir alles, was er meint oder sieht, auch sagt.“