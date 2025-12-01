Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leser fragen

Hilfe, meine Haare werden immer weniger

Gesund
01.12.2025 06:30
In den Wechseljahren kommt es oft zu Haarausfall.
In den Wechseljahren kommt es oft zu Haarausfall.(Bild: Michael Heim)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Elvira B. (52): „Ich bin in den Wechseljahren, habe Hashimoto und schon seit vielen Jahre schütter werdendes Haar. Was kann ich dagegen tun?“

0 Kommentare

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien. Leider treffen bei Ihnen einige Faktoren zusammen, die sich ungünstig auf den Haarwuchs auswirken. Im Wechsel werden die Haare sowieso schütterer. Hashimoto (Erkrankung der Schilddrüse) führt ebenfalls dazu, dass die Haare weniger werden. Auch wenn das Schilddrüsenhormon T4 medikamentös zugeführt wird, kann es vorkommen, dass zu wenig aktives Schilddrüsenhormon T3 gebildet wird, das unter anderem für dichten Haarwuchs verantwortlich ist. Möglich wäre da ein Umstieg auf ein Kombinationspräparat. Mit dem Arzt besprechen.

Eine Therapiemöglichkeit, um die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen und die Haare zu stärken, wäre die LED-Lichttherapie. Die Behandlung ist schmerzlos. Dabei werden Substanzen auf die Kopfhaut aufgetragen und dann über eine LED-Rotlichthaube tief in die Kopfhaut eingeschleust. In den meisten Fällen sind die Haare nach ca. 20 Behandlungen von jeweils 15 Minuten dichter und kräftiger.

Ein Hochfrequenzkamm, den man zu Hause selbst anwenden kann, ist ebenfalls eine Option: Zieht man den Kamm über die Kopfhaut, wird die Durchblutung ebenso wie der Stoffwechsel und das Haarwachstum angeregt. Zusätzlich ist es möglich, noch haarwuchsfördernde Tinkturen aufzutragen, die in die Kopfhaut einmassiert werden.

Wer keine Angst vor zarten Nadeln hat, kann sich vom Arzt Eigenblut Injektionen in die Kopfhaut geben lassen, die den Haarwuchs anregen. Zwei hintereinander folgende Sitzungen im Abstand von vier Wochen werden dafür empfohlen.

Zeigen all diese Therapien keine Wirkung, gibt es noch Tricks, um die schütteren Stellen auf der Kopfhaut mit Permanent-Make-up zu kaschieren. Dabei werden in der eigenen Haarfarbe winzige Farb-Pünktchen in die Kopfhaut pigmentiert, die den lichten Haarboden verdecken und dadurch das Haar dichter erscheinen lassen.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Oder aber man trägt auf die Kopfhaut, passend zur Haarfarbe, „Schütthaar“ (Kopfhautpuder) auf, um die schütteren Stellen zu kaschieren. Es gibt auch farbige Haarsprays, die man auf die lichten Stellen aufsprüht. Puder oder Spray muss man aber nach jeder Haarwäsche, manchmal sogar täglich wieder erneuern.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nasenpolypen & Co.
Ständig verstopfte Nase: Was wirklich gut hilft
Longevity
Vier Tipps, wie wir gesund alt werden können
Menopause verstehen
So kommen Frauen gut durch die Wechseljahre
Digitaler Sehstress
Darum werden wir immer kurzsichtiger
Multiple Sklerose
Diese neuen Therapien geben Hoffnung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
247.445 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
124.376 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
123.797 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Gesund
Leser fragen
Hilfe, meine Haare werden immer weniger
Krone Plus Logo
Neue Erkenntnisse
40 Jahre nach Entdeckung: Heilung von HIV möglich?
Krone Plus Logo
Heute 60 und gesund
1988 mit HIV infiziert: „Arzt gab mir zwei Jahre“
Weichnachtskekse
Backspaß ist auch mit Nussallergie möglich
Ärztekammer warnt
HIV-Infizierte gehen oft zu spät zum Arzt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf