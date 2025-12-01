Hilfe, meine Haare werden immer weniger

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien. Leider treffen bei Ihnen einige Faktoren zusammen, die sich ungünstig auf den Haarwuchs auswirken. Im Wechsel werden die Haare sowieso schütterer. Hashimoto (Erkrankung der Schilddrüse) führt ebenfalls dazu, dass die Haare weniger werden. Auch wenn das Schilddrüsenhormon T4 medikamentös zugeführt wird, kann es vorkommen, dass zu wenig aktives Schilddrüsenhormon T3 gebildet wird, das unter anderem für dichten Haarwuchs verantwortlich ist. Möglich wäre da ein Umstieg auf ein Kombinationspräparat. Mit dem Arzt besprechen.