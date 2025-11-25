„Mannheim ist ein echtes Stehaufmännchen“

Nach dem Zusammenbruch der Schwerindustrie erfand sich Mannheim wieder neu und setzt heute auf Kultur, Wissenschaft und Start-ups. „Die Stadt ist ein echtes Stehaufmännchen“, wie Herr Brandt festhält. Heute ist hier einer der größten deutschen Binnenhäfen. Außerdem setzt man stark auf Kunst im öffentlichen Raum wie Street Art und legale Graffiti-Flächen.