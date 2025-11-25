Einbruch nach Boom: „PV-Markt hat sich verschätzt“

Der Trend Richtung Photovoltaik-Anlagen bescherte auch dem oberösterreichischen Technologieunternehmen Fronius volle Auftragsbücher. Doch der Boom erwies sich als Bumerang. Nun scheint sich der Markt wieder erholt zu haben. Die US-Zölle geben die Oberösterreicher einfach an die Kunden in Amerika weiter.