Einbruch nach Boom: „PV-Markt hat sich verschätzt“

Der Trend Richtung Photovoltaik-Anlagen bescherte auch dem oberösterreichischen Technologieunternehmen Fronius volle Auftragsbücher. Doch der Boom erwies sich als Bumerang. Nun scheint sich der Markt wieder erholt zu haben. Die US-Zölle geben die Oberösterreicher einfach an die Kunden in Amerika weiter.
Der Photovoltaik-Boom löste beim Technologieunternehmen Fronius aus Pettenbach eine Achterbahnfahrt aus. Zuerst ging es für den Hersteller von Wechselrichtern – wichtige Bauteile von PV-Anlagen – steil nach oben, im Vorjahr kam die Talfahrt: Der Umsatz sank um 42 Prozent auf 932 Millionen Euro.
