Papa verschob wegen WM-Traum dreimal Heimflug

Fahnen von der Botschaft

Wie das gesamte Turnier war das Halbfinale ein Highlight. „Es war ein Wahnsinn. Der Österreich-Sektor war gut gefüllt. Wir haben extra noch Fahnen von der Botschaft organisiert“, berichtet der 46-Jährige. Bevor ihn die „Krone“ Montagabend erreichte, traf er sich noch mit Rafael. „Der fühlt sich wie im Film. Aber die Jungs sind sehr fokussiert, haben eine gute Gemeinschaft und lassen das alles von außen nicht so heran. Sie sind brutal stolz, aber immer noch am Boden“, schildert ein ebenso stolzer Papa seine Eindrücke.