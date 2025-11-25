Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit in OÖ-Regierung

SPÖ-Chef Winkler verweigert Unterschrift zu Budget

Oberösterreich
25.11.2025 10:00
SPÖ-Vorsitzender und Landesrat Martin Winkler legt sich mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ...
SPÖ-Vorsitzender und Landesrat Martin Winkler legt sich mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) an.(Bild: Hannes Drexler)

Der oberste Rote in Oberösterreich kritisiert das Zahlenwerk von Finanzreferent und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und schert in der Regierung aus. Auch der Gemeinde-Erlass wurde nicht unterschrieben.

0 Kommentare

In der nicht öffentlichen Sitzung der oberösterreichischen Landesregierung ging es am 10. November um einen üblichen Akt: Nach Abschluss der Verhandlungen und Präsentation des Landesbudgets stand wie jedes Jahr die Weiterleitung des Zahlenwerks an den Landtag auf der Tagesordnung. Ein Formalakt, der in der Vergangenheit trotz inhaltlicher Differenzen einstimmig beschlossen wurde.

Dieses Mal war es anders: Der neue SPÖ-Vorsitzende und Landesrat Martin Winkler unterschrieb den Antrag von Finanzreferent LH Thomas Stelzer nicht, wie er auch im Gespräch mit der „OÖ-Krone“ bestätigt: „Mit mir hat er nie über das gesamte Budget gesprochen, ich habe das von ihm nicht zu Gesicht bekommen“, sagt der SPÖ-Politiker.

Lesen Sie auch:
Anfang Dezember wird der Landtag den Voranschlag für 2026 im Linzer Landhaus beschließen.
Budgetvoranschlag 2026
Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden
05.11.2025
Zahlen präsentiert
OÖ: 500-Millionen-Loch im Budget für 2025 halbiert
05.11.2024

Auch Grünen-Landesrat ist inhaltlich dagegen, stimmte aber zu
In der ÖVP ist man verstimmt – auch, weil es andere Wege gegeben hätte, Protest einzulegen. Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen sieht Stelzers Budget auch äußerst kritisch, seine Zustimmung zur Weiterleitung an den Landtag gab er trotzdem – mit einer Einschränkung: „Im Protokoll ist vermerkt, dass es inhaltlich keine Zustimmung gibt“, bestätigt das Büro des Klimaschutz-Landesrats.

Die ÖVP ortet einen neuen Stil in der SPÖ und befürchtet eine Lähmung der Verwaltung. Winkler ist auch zuständig für die SPÖ-Gemeinden im Land, für den Budgeterlass (dieser schreibt vor, wie hoch die zu leistenden Beiträge der Gemeinden sind) gab es aber auch keine Unterschrift. Der Rote kritisiert, dass das „Budget nicht die nötige wirtschaftliche Dynamik mitbringt, um das Land in schwierigen Zeiten voranzubringen“.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
151.729 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
115.889 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
104.914 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
666 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Streit in OÖ-Regierung
SPÖ-Chef Winkler verweigert Unterschrift zu Budget
Krone Plus Logo
Bootshaus-Krimi
Bürgermeister gerät jetzt ins Visier der Justiz
Krone Plus Logo
„Krone“ traf Opfer
„Ich wurde betäubt, vergewaltigt und gefilmt“
Krone Plus Logo
Extreme Bedingungen
Bei -20 Grad am Gletscher Erfrierungen erlitten
Krone Plus Logo
Abgaben hinterzogen
Verdächtiger reiste trotz Ermittlungen nach Dubai
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf