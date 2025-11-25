SPÖ-Chef Winkler verweigert Unterschrift zu Budget

Die ÖVP ortet einen neuen Stil in der SPÖ und befürchtet eine Lähmung der Verwaltung. Winkler ist auch zuständig für die SPÖ-Gemeinden im Land, für den Budgeterlass (dieser schreibt vor, wie hoch die zu leistenden Beiträge der Gemeinden sind) gab es aber auch keine Unterschrift. Der Rote kritisiert, dass das „Budget nicht die nötige wirtschaftliche Dynamik mitbringt, um das Land in schwierigen Zeiten voranzubringen“.