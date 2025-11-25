Böller explodiert: Zwei Zwölfjährige im Spital

Ein zwölfjähriger Bub wurde in Graz beim Hantieren mit einem Böller schwer verletzt. Der Sprengkörper dürfte in seiner Hand explodiert sein. Auch sein gleichaltriger Freund wurde dabei verletzt.
Die beiden Zwölfjährigen haben am Samstag beim Spazieren im Grazer Bezirk Gries einen Böller gefunden. Einer der Buben wollten den Sprengkörper ausprobieren und zündete ihn an. Dabei dürfte er aber in seiner Hand explodiert sein.
Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen an der rechten Hand. Sein Freund hatte mehr Glück, wurde nur leicht verletzt. Beide Buben wurden in die Grazer Kinderklinik gebracht.
