Vierschanzentournee erlebt historische Premiere

„Wird in Geschichtsbücher eingehen“

„Das sind fantastische Neuigkeiten und genau das Signal, auf das wir so lange gewartet haben. Damit wird die 75. Vierschanzentournee 2026/27 in die Geschichte eingehen. Toll, dass nun auch dieses letzte Fragezeichen eliminiert wurde. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben“, wird Tourneepräsident Manfred Schützenhofer (Skiclub Bischofshofen) in der Aussendung bekannt.