Spenderherz aus Athen überlebt 1600 Kilometer

Bei einer Transplantation muss das Spenderorgan eigentlich möglichst schnell in den Empfänger eingesetzt werden – ein Herz überlebt maximal vier Stunden ohne Blutversorgung. Um die Zeitspanne zu verlängern, wurde ein spezielles Gerät für die Reise verwendet. Kurz nachdem der verstorbenen griechischen Spenderin das Herz entnommen wurde, wurde es in die Maschine namens „OCS Heart“ gelegt. Diese versorgte das Organ mit Blut und Sauerstoff während der Reise.