Drohnenalarm: Rumänien lässt Kampfjets aufsteigen

In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit massiven Luftangriffen überzogen. Neben Kampfdrohnen wurden dabei auch Hyperschallraketen und Marschflugkörper eingesetzt. Bei russischen Angriffen auf ukrainische Häfen an der Donau kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu solchen Luftraumverletzungen in Rumänien, zuletzt erst in der vergangenen Woche.