Erneuerbaren-Abgabe wird 2026 gesenkt

Macht Elektrizitätswirtschaftsgesetz Strom billiger?

Noch im Dezember soll nach Plänen der Bundesregierung das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz beschlossen werden. Vom Gesetz versprechen sich ÖVP, SPÖ und NEOS bekanntlich billigeren Strom und eine sicherere Versorgung für Haushalte und Betriebe. Kernpunkt ist eine Bagatellgrenze bei den neuen Einspeisegebühren: Kleinanlagen unter sieben kW bleiben befreit, größere Anlagen zahlen nur für die Leistung oberhalb dieser Schwelle. Die Tarife werden von der E-Control festgelegt und könnten sich an einer EU-Richtlinie orientieren, die Netzentgelte auf 0,05 Cent pro kWh deckelt. Wirksam werden die Gebühren jedoch frühestens Anfang 2027. Kritik von Erneuerbaren-Verbänden weist die Regierung zurück und verweist auf hohe Netzausbaukosten, an denen sich alle Erzeuger beteiligen müssten. Hybridanlagen sollen von der geplanten Spitzenkappung ausgenommen sein, kurzfristige Leistungsbegrenzungen müssen künftig am Vortag angekündigt werden.