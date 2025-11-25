Nächste Portion Neuschnee: Des einen Freud, …

Wie geht es heute, Dienstag, weiter? „Mit einer Kaltfront von Nordwesten her und einem Tief im Süden regnet und schneit es in Österreich recht verbreitet und die Wolken bleiben dicht. Die Schneefallgrenze sinkt dabei im Norden wieder bis in tiefe Lagen, im Süden bleibt sie noch über 1000 Meter Seehöhe“, heißt es von der GeoSphere. Auch am Mittwoch soll es besonders an der Alpennordseite sowie im Norden häufig bis in tiefe Lagen schneien.