Tara Reid: „Mir wurden Drogen ins Getränk gekippt“

„Habe den Drink gar nicht ausgetrunken“

Sie sei sich bewusst, dass nach den schockierenden Bildern viele nun denken würden, sie sei sturzbetrunken gewesen. Aber das sei nicht der Fall! „Ich habe den Drink gar nicht ausgetrunken und bin schon ohnmächtig geworden“, erklärte Reid nun. „Es ist richtig beängstigend, nicht nur für Frauen, auch für Männer. Man muss wirklich auf seine Getränke aufpassen!“, appellierte sie.