Tara Reid: „Mir wurden Drogen ins Getränk gekippt“

Am Wochenende hat Tara Reid für einen großen Schock in einem Hotel in Chicago gesorgt. Die Schauspielerin wirkte völlig weggetreten, musste mit der Rettung in ein Spital gebracht werden. Jetzt meldete sich die 50-Jährige zu dem dramatischen Vorfall und behauptet: Ihr wurden K.o.-Tropfen verabreicht!
Es sind Bilder, die schockieren. Sie zeigen Tara Reid, völlig weggetreten, die aus einem Rollstuhl rutscht und später auf einer Krankenbahre aus einem Hotel in Chicago geschoben wird. Doch was steckt hinter den verstörenden Aufnahmen, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlichte?
Acht Stunden später im Spital aufgewacht
Die ehemalige „American Pie“-Darstellerin stellt nun im Gespräch mit „TMZ“ klar: Sie sei bewusstlos geworden und erst acht Stunden später im Spital wieder zu sich gekommen. Sie ist sich sicher: Irgendjemand habe ihr etwas in ihr Getränk getan!
Zuvor habe sie am späten Samstagabend in einem Hotel eingecheckt und sei anschließend in die Lobby gegangen, um einen Drink zu bestellen. Sie habe ihr Getränk auf der Bar stehen gelassen, um nach draußen zu gehen, und eine Zigarette zu rauchen, fuhr die Schauspielerin fort. „Da waren jede Menge YouTuber dort, die Videos machten“, schilderte Reid den Abend.
Als sie zurück an die Bar kam, sei ihr Weinglas mit einer Serviette bedeckt gewesen, was zuvor nicht der Fall war. Dennoch habe sie einen Schluck genommen. „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus war“, schilderte Reid nun.
„Habe den Drink gar nicht ausgetrunken“
Sie sei sich bewusst, dass nach den schockierenden Bildern viele nun denken würden, sie sei sturzbetrunken gewesen. Aber das sei nicht der Fall! „Ich habe den Drink gar nicht ausgetrunken und bin schon ohnmächtig geworden“, erklärte Reid nun. „Es ist richtig beängstigend, nicht nur für Frauen, auch für Männer. Man muss wirklich auf seine Getränke aufpassen!“, appellierte sie.
Es ist richtig beängstigend, nicht nur für Frauen, auch für Männer. Man muss wirklich auf seine Getränke aufpassen!
Tara Reid
Ob im Krankenhaus ein Test durchgeführt worden sei, um herauszufinden, ob sie Drogen oder andere Substanzen im Blut hatte, wollte „TMZ“ von Reid wissen. „Im Krankenhaus sagten sie: ,Du wurdest gestern Abend in der Bar unter Drogen gesetzt‘,“ erklärte Reid daraufhin.
Tara Reid wurde durch die „American Pie“-Reihe einst zum Star. In der Vergangenheit checkte die Schauspielerin bereits in einer Entzugsklinik ein.
