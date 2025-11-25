Experte fordert: „Reglement muss geändert werden!“

„Sicher keine Absicht“

Für McLaren kam die Strafe in der heißen Phase der WM besonders bitter – zumal sich Norris und Piastri durch die dünnen Bodenplatten nicht einmal einen großen Vorteil verschaffen konnten, wie Experte Philipp Eng festhielt: „Ein bis zwei Millimeter können da einen Unterschied machen, wenn du dann mehr Grip hast. In Las Vegas hast du viele Bodenwellen. Es war fast immer nass. Es gab wohl keinen großen Vorteil in diesem Fall und war auch sicher keine Absicht.“ Davon werden sich die „Papayas“ jedoch nichts kaufen können, zwei Rennen vor Saisonende ist der Kampf um den Titel spannend wie schon lange nicht mehr ...