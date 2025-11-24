Nehmen Sie sich eine wohlverdiente Auszeit

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit voller Entspannung, Genuss und Entdeckungen! Das 4*Hotel Raffel zählt zu den bekanntesten Hotels im Südburgenland und hat sich über Jahrzehnte hinweg einen exzellenten Ruf für höchste Qualität und herzliche Gastfreundschaft erworben.
Mit unserem Angebot „Therme & Genuss“ verbringen Sie 2 Nächte im Raffel – in modernen Doppelzimmern – inkl. reichhaltigem Frühstück.
Tauchen Sie ein in die wohltuende Wärme des Thermenresorts Loipersdorf: 2 Tage voller Spa-Erlebnisse, Saunagänge und purem Relaxen erwarten Sie. Unser Geheimtipp nur für Sie: gerade vor Weihnachten ist es besonders angenehm und ruhig in der Therme. An einem Abend verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant mit einem exquisiten 4-Gang-Menü, dessen erlesene Kulinarik jährlich von Falstaff ausgezeichnet wird.
Ausflugsziele im Advent
Entdecken Sie zudem die Schätze der Region: Besuchen Sie die bekannten Manufakturen rund um Riegersburg, wie die Zotter Schokolade, Gölles Schnaps- & Essigmanufaktur oder die Vulcano Schinkenwelt.
In der Adventszeit laden die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte sowie Ausstellungen zu unvergesslichen Momenten ein wie z. B. der bekannte Fürstenfelder-Weihnachtsmarkt oder auf die Weihnachtsausstellungen auf Schloss Kapfenstein und Schloss Burgau sowie viele mehr.
Hier spüren Sie vom ersten Moment an die persönliche Note und das Engagement der Gastgeber, die mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail für das Wohl ihrer Gäste sorgen. Das Team legt besonderen Wert auf individuellen Service und schafft so eine einladende Atmosphäre, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.
Jetzt genießen & buchen – gönnen Sie sich ein Verwöhnwochenende, das alle Sinne anspricht!