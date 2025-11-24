Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Südburgenland

Nehmen Sie sich eine wohlverdiente Auszeit

Reisen & Urlaub
24.11.2025 16:16
Bezahlte Anzeige
(Bild: Jean Van Luelik PHOTOGRAPHER)

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit voller Entspannung, Genuss und Entdeckungen! Das 4*Hotel Raffel zählt zu den bekanntesten Hotels im Südburgenland und hat sich über Jahrzehnte hinweg einen exzellenten Ruf für höchste Qualität und herzliche Gastfreundschaft erworben.

Mit unserem Angebot „Therme & Genuss“ verbringen Sie 2 Nächte im Raffel – in modernen Doppelzimmern – inkl. reichhaltigem Frühstück.

(Bild: Jean Van Luelik PHOTOGRAPHER)
(Bild: Jean Van Luelik PHOTOGRAPHER)

Tauchen Sie ein in die wohltuende Wärme des Thermenresorts Loipersdorf: 2 Tage voller Spa-Erlebnisse, Saunagänge und purem Relaxen erwarten Sie. Unser Geheimtipp nur für Sie: gerade vor Weihnachten ist es besonders angenehm und ruhig in der Therme. An einem Abend verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant mit einem exquisiten 4-Gang-Menü, dessen erlesene Kulinarik jährlich von Falstaff ausgezeichnet wird.

(Bild: Katharina Hafner)

Ausflugsziele im Advent
Entdecken Sie zudem die Schätze der Region: Besuchen Sie die bekannten Manufakturen rund um Riegersburg, wie die Zotter Schokolade, Gölles Schnaps- & Essigmanufaktur oder die Vulcano Schinkenwelt.

In der Adventszeit laden die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte sowie Ausstellungen zu unvergesslichen Momenten ein wie z. B. der bekannte Fürstenfelder-Weihnachtsmarkt oder auf die Weihnachtsausstellungen auf Schloss Kapfenstein und Schloss Burgau sowie viele mehr.

(Bild: Stadtmarketing Fürstenfeld)

Hier spüren Sie vom ersten Moment an die persönliche Note und das Engagement der Gastgeber, die mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail für das Wohl ihrer Gäste sorgen. Das Team legt besonderen Wert auf individuellen Service und schafft so eine einladende Atmosphäre, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.

Jetzt genießen & buchen – gönnen Sie sich ein Verwöhnwochenende, das alle Sinne anspricht!

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Vienna Comic Con 2025
Hollywood-Serienstars genießen Wien & Glühwein
Folge von Montag
Bewegung tut uns gut – körperlich und mental!
„Vorbild für viele“
50er-Fete: Promis lassen Adi Weiss hochleben!
Folge von Sonntag
Das Wochenend-Wohlfühl-Training mit Philipp
Moments of Taste 2026
Spitzenrestaurants in einem Gutscheinbuch vereint!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.145 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
599 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Reisen & Urlaub
Im Südburgenland
Nehmen Sie sich eine wohlverdiente Auszeit
Mitmachen & gewinnen
Das neue Winter-Open-Air in Bad Hofgastein
Geldstrafen drohen
Palma verbietet Urlauberautos in Innenstadt
Kunst & Kultur
Wien: Stadt der Musik
Sensation
Oberösterreicher holt Top-Musikstar zu Festival

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf