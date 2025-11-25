Hirscher-Sensation? „Es siegen oft Außenseiter!“

Während sich der Weltcup-Tross auf die Überseerennen vorbereitet, arbeitet Marcel Hirscher in der Heimat auf sein zweites Comeback hin. Der achtfache Gesamtweltcupsieger, der sich das Kreuzband gerissen hatte, will im Jänner wieder in den Weltcup einsteigen, wann und wo genau lässt der mittlerweile für die Niederlande fahrende Ski-Held in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk“ am Montagabend offen.