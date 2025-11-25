Warum der weltweite Luxusmarkt aktuell schrumpft

Kundenanzahl rückläufig

Der Luxusmarkt zeigt derzeit regional unterschiedliche Entwicklungen: Während in China und Europa die Nachfrage schwächelt, wird im Nahen Osten weiterhin Wachstum erwartet. Laut Bain & Company lag die Konsumentenbasis 2022 noch bei rund 400 Millionen Menschen, von denen etwa 60 Prozent aktiv kauften. Mittlerweile ist diese Zahl auf rund 340 Millionen gesunken, wobei nur noch 40 bis 45 Prozent tatsächlich kaufen. Für die Zukunft gehen die Experten jedoch wieder von einer wachsenden Käuferbasis aus.